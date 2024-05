Vídeo: duas pessoas morrem após acidente com caminhões na BR-020 | A TARDE

Duas pessoas acabaram morrendo após a colisão entre dois caminhões no início da manhã deste sábado, 20, próximo a Alvorada do Norte, na região Nordeste de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente na BR-020 aconteceu no trecho entre Alvorada do Norte e a cidade de Rosário, na Bahia.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a batida envolveu um caminhão-cegonha e um caminhão-tanque de cimento. Os nomes das vítimas não foram divulgados.

O impacto do acidente foi forte e ambos os veículos ficaram completamente destruídos. Os bombeiros estão trabalhando para retirar as vítimas das ferragens para que o Instituto Médico Legal (IML) faça a remoção dos corpos.

A rodovia foi bloqueada nos dois sentidos até às 13h30 deste sábado. A PRF permaneceu no local e recomendou que os motoristas buscassem rotas alternativas. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.

