Vídeo: Em meio às enchentes, tornado atinge cidade no RS | A TARDE

Em meio aos desastres causados pelas fortes chuvas, o Rio Grande do Sul também foi afetado por um outro fenômeno climático: um tornado. O furacão atingiu a zona sul da cidade de Gentil, localizada no estado gaúcho, no último sábado, 11.

O tornado derrubou diversas árvores do município e a sua passagem foi registrada através das redes sociais, após filmagens de moradores.

Veja





Reprodução | Redes Sociais

O fenômeno foi causado devido à presença de uma frente semi-estacionária acompanhada de um centro de baixa pressão, que está sobre o Rio Grande do Sul, favorecendo a formação de tornados.

De acordo com informações do site MetSul, na ocasião, não houve registros de feridos e nem de danos materiais.

Leia também

>> Lula presta homenagem às mães do RS: "Vocês não estão sozinhas"

>> Passa de 700 o número de abrigos temporários no Rio Grande do Sul

Publicações relacionadas