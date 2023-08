Vídeo: Fisioterapeuta dança com bebê recém-nascido no bolso do jaleco

Uma fisioterapeuta foi flagrada dançando com um bebê recém-nascido no bolso do jaleco durante atendimento no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina. O vídeo viralizou nas redes sociais nesta terça-feira, 15.

Na gravação, a fisioterapeuta está cantando e dançando uma música viral nas redes sociais. Além disso, é possível ouvir ela e quem a gravou rirem da situação.

Confira o vídeo:

Caso está sendo analisado Reprodução

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) informou que a denúncia foi enviada para o promotor da infância e adolescência, Diego Rodrigo Pinheiro, na madrugada desta terça. A denúncia será protocolada e analisada.



Em nota, o Hospital comunicou que o fato é isolado e informou que todas as medidas jurídicas estão sendo tomadas. A instituição ainda manifestou indignação e repúdio com a “conduta inapropriada e irresponsável praticada”. Não há informações sobre quais medidas estão sendo tomadas, pois a instituição é estadual e possui gestão privada.

Veja nota completa do Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen abaixo:

O Hospital Marieta vem a público manifestar sua completa indignação e repúdio com a conduta inapropriada e irresponsável praticada e registrada em vídeo postado nas redes sociais por uma fisioterapeuta contratada, prestadora de serviços na instituição, manipulando indevidamente um recém-nascido.

Todas as medidas jurídicas – criminais, ético-administrativas e cíveis - estão sendo tomadas com o maior rigor possível, inclusive com apuração de colaboradores que filmaram ou participaram dessa cena lastimável, sem defender a criança.

Com 380 partos mensais em média, o Hospital Marieta tem no respeito e na humanização ao recém-nascido e às parturientes sua premissa de trabalho há várias décadas. Este ato isolado não pode manchar a imagem de centenas de profissionais que atuam na unidade e zelam diariamente cuidando dos bebês.