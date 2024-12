Vídeo: Flávio Dino festeja título do Botafogo durante o próprio casamento

Flávio Dino e o vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão (PT), acompanhados de suas esposas - Foto: Reprodução | instagram Felipe Camarão

O ministro Flávio Dino, 56, do Supremo Tribunal Federal (STF) oficializou sua união com Daniela Lima, 47, neste sábado, 30. A cerimônia, discreta, foi realizada em Raposa, no Maranhão, estado de origem do ministro, do qual foi governador por oito anos.

Daniela é mãe de 3 dos 4 filhos de Dino. O evento contou com a presença de políticos, como o ministro do Esporte, André Fufuca (PP), e o vice-governador do Estado, Felipe Camarão (PT), além de outros ministros do STF, como Luís Roberto Barroso (presidente), Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

Durante a celebração, Dino celebrou o título da Libertadores conquistado pelo Botafogo em Buenos Aires, Argentina. Exibindo a bandeira do clube, o magistrado desfilou ao lado se sua agora esposa cantando o hino botafoguense.

O momento foi compartilhado nas redes sociais, confira: