Vídeo: Fofão da Carreta Furacão 'sequestra' vira-lata caramelo | A TARDE

O "Fofão" da Carreta Furacão viralizou na web depois de abraçar e correr carregando um vira-lata caramelo no colo. A cena aconteceu em Caldas Novas, no sul de Goiás. Um dos registros feitos com o cachorro já superou 10 milhões de views no TikTok.

Os vídeos foram gravados no dia 9 de março, mas tomaram conta das redes sociais nesta semana. As imagens ainda mostram que o personagem se deita com o animal na rua, além de fazer catinho nele.

"Ele infelizmente é um cachorrinho de rua, porém dá pra perceber nos vídeos que é bem alimentado. Nós mesmo do trenzinho cuidamos dele e temos um carinho enorme por ele", disse o dançarino Eduardo José, 20, intérprete de Fofão, em entrevista ao G1.

O dançarino revelou que cuida do animal há mais de um ano. O animal sempre é visto pelas ruas de Caldas Novas, conquistando visitantes e moradores.

Reprodução / X