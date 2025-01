VÍDEO: Helicóptero cai em Santa Catarina com cinco pessoas a bordo

Helicóptero particular era utilizado para voos panorâmicos - Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros de Santa Catarina

Um helicóptero particular, utilizado para voos panorâmicos, caiu na tarde deste sábado, 4, em Penha, no Litoral Norte de Santa Catarina. A aeronave tentava decolar, atingindo cerca de quatro metros de altura, quando sofreu o acidente às margens da SC-414, conhecida como Rodovia Transbeto.

Cinco pessoas estavam a bordo. O piloto sofreu escoriações no punho, enquanto um idoso de 80 anos foi encaminhado ao hospital com suspeita de traumatismo craniano. As outras três pessoas não apresentaram ferimentos graves.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência e permaneceram no local para controlar o vazamento de combustível da aeronave. As causas do acidente ainda serão investigadas.