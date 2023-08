Vídeo: helicóptero da Marinha cai durante exercício militar em Formosa

Um helicóptero da Marinha caiu na região de Formosa, em Goiás, na tarde desta terça-feira, 8. De acordo com informações iniciais, a aeronave pegou fogo ao tocar o solo. O acidente ocorreu por volta das 14h, durante a realização de treinamento militar. Duas pessoas morreram com a queda.

O helicóptero passou por algumas cidades da região antes de perder altitude e cair em área militar, próximo da Lagoa Feia. O momento chegou a ser registrado em vídeo feito pelos presentes na localidade.

Formosa tem uma área que abriga as bases de treinamento das Forças Armadas. Por isso, é comum que exercícios militares ocorram no local. Ainda não há informações sobre feridos, mas a aeronave estava com cinco ocupantes no momento da queda.

Reprodução / Redes Sociais