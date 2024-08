Vídeo: Homem agride 'Homem-Aranha' e é jogado nos trilhos de metrô

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a briga se intensifica - Foto: Reprodução | Twitter

Após ser agredido na estação Carlos Prates, em Belo Horizonte, um homem fantasiado de 'Homem-Aranha' o empurrou nos trilhos do metrô na noite de sábado, 20. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a briga se intensifica.

Segundo informações do G1, o jovem, de 25, trabalha com recreação infantil e estava conversando com uma pessoa, quando um homem de 33 anos teria o abordado para ‘tirar satisfação’ e saído do local.

Em seguida, o homem voltou correndo e deu um soco no 'Homem-Aranha', que reagiu à agressão e o empurrou nos trilhos, enquanto pedia ajuda aos seguranças da estação. O homem na linha férrea começou a jogar pedras no personagem dizendo "Se você é o Homem-Aranha, eu sou o Batman".

bh. noite de sábado. homem aranha caminha tranquilamente pela estação carlos prates.



um cara agride homem aranha. aleatoriamente. talvez seja um discípulo dr. octopus? vai saber.



o que ele não esperava? o homem aranha é MESMO o homem aranha. o cara apanha MUITO. + pic.twitter.com/w0auynjCC0 — carolinha ama broa (@carousca) July 20, 2024

Três agentes de segurança chegaram ao local para conter o homem que havia iniciado a briga. Em defesa, ele alegou ter problemas psiquiátricos, foi algemado, mas conseguiu correr dos seguranças. O suspeito foi alcançado e contido pelo jovem vestido de 'Homem-Aranha', que o imobilizou com um golpe estilo mata-leão.



O homem, de 33, foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oeste, e o rapaz fantasiado dispensou cuidados médicos. Após isso, ambos foram à delegacia para tomar as devidas medidas.