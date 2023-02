Vídeo: homem arremessa carrinho de compras contra cabeça de mulher

Um vídeo que circula nas redes sociais chama a atenção por mostrar o momento em que um homem levantou um carrinho de compras dentro de um supermercado e arremessou contra a cabeça de uma mulher. O caso aconteceu na manhã da última quinta-feira, 16, em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal.

A gravação foi feita pelo circuito interno do estabelecimento. A mulher esperava na fila, quando teve o carrinho arremessado contra a sua cabeça. Ela não se feriu gravemente. Após o ataque, o homem teria gritado: “Isso é para vocês aprenderem e pararem de me perseguir”.

De acordo com o marido da vítima, que pediu para não ser identificado, não houve nenhuma discussão que motivasse o ataque do agressor. “Não ocorreu nenhuma discussão ou nada parecido. Foi puramente o que está no vídeo. Eles não trocaram nenhuma palavra”, contou.

O agressor foi identificado como Rogério Santos da Silva, de 37 anos. Ele foi conduzido para a delegacia, mas responderá em liberdade por lesão corporal leve. O homem já tinha passagem na polícia por violência doméstica.

null Reprodução