VÍDEO: Homem atira contra casal em carro em rodovia de SP

| Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi flagrado em vídeo atirando e fazendo ameaças contra um carro, onde estava um casal, na tarde de sexta-feira, 14, na Rodovia Castello Branco, cidade de Boituva, em São Paulo. O veículo das vítimas era blindado e elas não se feriram.



O casal filmou a situação. As imagens mostram que, durante o ataque, uma ocupante do veículo falava por telefone com a Polícia Militar, que orientou que ela permanecesse no carro e que não abrisse os vidros. Após efetuar os disparos, o homem diz: “O que você quer, filho da p*? Tá feliz, seu filho da p*?”, enquanto dá coronhadas no vidro do carro. [Assista vídeo abaixo]

À PM, a mulher disse que seu carro havia sido fechado pelo veículo do atirador, e que ele desceu do veículo com a arma em punho e começou a ameaçá-la. Na sequência, efetuou os disparos.



Após o ataque, o casal dirigiu até um posto de combustíveis, na altura do Km-170 da rodovia, e aguardou a chegada da polícia.



O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo, que já identificou o suspeito e pediu sua prisão temporária. Ele responderá por tentativa de homicídio.