Vídeo: homem bebeu e deixou filho pilotar avião que caiu em Rondônia

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que um pecuarista deixa o filho de 12 anos pilotar um avião bimotor. O pai, identificado como Garon Maia Filho, ainda aparece nas imagens com uma garrafa de bebida alcoólica entre as pernas. Os dois morreram após a queda do avião no último domingo, 30, em Vilhena, Rondônia.

O filho do fazendeiro aparece de chinelos e pilotando o avião como se fosse um 'brinquedo'. O homem ainda passa instruções para o garoto, em momento gravado dias antes da tragédia com o bimotor.

Reprodução / Redes Sociais

O adolescente morava com a mãe em Campo Grande. O garoto voltava para casa, após passar um período de férias com o pai.