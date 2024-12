Vídeo: Homem tenta sequestrar criança da mão de babá

Câmeras de segurança registraram o momento - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem foi flagrado tentando sequestrar uma criança de três anos das mãos de uma babá em Limão, Zona Norte de São Paulo, na última quarta-feira, 20. Câmeras de segurança registraram o momento.

🚨 Pais e mães, cuidado redobrado! Um homem tentou arrancar uma criança das mãos de uma babá na Zona Norte de SP. Felizmente, o suspeito foi detido, mas isso poderia ter terminado de forma trágica.



💬 O que vocês fariam nessa situação? Para mim, criminosos assim merecem prisão… pic.twitter.com/IFVCr9quVh — Pedro Duque (@duquecp2) November 23, 2024

Por volta das 9h da manhã, a babá caminhava pela rua com a criança de 3 anos. De repente, ela passa a ser seguida por um homem que também tenta conversar com a criança. A babá, então, pega o menino no colo e tenta deixar o local, mas é puxada e empurrada para o canteiro pelo suspeito.

O homem, então, consegue pegar a criança no colo e tenta fugir. Neste momento, outro homem tenta ajudar e inicia uma luta corporal com o suspeito para 'resgatar' a criança. A babá também consegue se levantar e vai até o suspeito para brigar pelo menino.

O suspeito conseguiu fugir, mas foi localizado e detido nesta sexta-feira, 22. Ele vai responder pelo crime de tentativa de sequestro.