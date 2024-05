Vídeo: homens invadem ginásio e roubam doações para o RS | A TARDE

Câmeras de segurança flagram o momento em que dois homens invadiram um ginásio para furtar doações que seriam enviadas para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O crime aconteceu em um dos pontos de arrecadação da cidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal (GCM), as equipes foram acionadas para atender a ocorrência após dois homens, de 30 e 34 anos, invadirem o Ginásio Falcão, que estava fechado. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram detidos nas proximidades do local.

Nas imagens, é possível ver os bandidos usando alicates para cortar e furtar cabos de cobre na parte externa do ginásio. Em seguida, os suspeitos conseguem entrar no local, arrombar a porta da sala e arrastar uma máquina de lavar, além de carregar parte dos mantimentos que seriam enviados para o RS.

Com os homens, a GCM encontrou três cestas básicas, 12 unidades de leite de um litro, uma caixa com 27 achocolatados e um pacote com cinco quilos de arroz. Os suspeitos foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Praia Grande, onde ficaram à disposição da Justiça.





Divulgação / Redes Sociais

