Vídeo: influenciador Coutinho é libertado após 5 horas de sequestro | A TARDE

O influenciador Lucas Coutinho, conhecido como Coutinho, foi sequestrado na noite de quarta-feira, 20, no bairro do Bengui, em Belém. O criador de conteúdo foi libertado na madrugada desta quinta-feira, 21, após cinco horas de negociação. O criador de conteúdo acumula mais de 700 mil seguidores somente no Instagram.

Segundo o repórter Wesley Costa, da RBA TV, Coutinho e outra vítima foram abordados por três criminosos, colocados dentro de um carro e levados para a BR-316. Durante o percurso, o veículo com os criminosos e as vítimas capotou na saída de Marituba, sentido Benevides. Não há informação se o capotamento ocorreu durante uma perseguição policial.

Negociação

Os três sequestradores exigiram à Polícia Militar, que contou com o apoio de agentes da Rotam e do Bope, a presença da imprensa como forma de segurança para libertar o influencer Coutinho e a segunda vítima. Após cinco horas de uma tensa negociação, as vítimas foram liberadas já na madrugada.

Veja o vídeo





Vídeo: Influenciador Coutinho é libertado após 5 horas de sequestro Reprodução