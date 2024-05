Vídeo: jovem para na UTI ao ter seio e boca queimados em via pública | A TARDE

Uma jovem retornava da academia no período da tarde, como de costume. Mas, em determinado trecho de uma rua na cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, acabou surpreendida. Um homem arremessou ácido de frente para a vítima nesta quarta-feira (22).

Isabelly Aparecida Ferreira Moro, de 23 anos, teve queimaduras no rosto, no seio e na boca. Outro detalhe é que ela ingeriu parte da substância e, por consequência, está internada em estado grave em um hospital da região.

Por meio de um vídeo gravado por câmeras de segurança, é possível ver o momento em que ela, desesperada, pede ajuda a populares. O suspeito utilizava como disfarce uma peruca e, até o momento, está foragido.

Isabella foi levada para o hospital por um barbeiro que estava na localidade onde ela pediu ajuda.

Veja:

No radar



Objetos como uma sacola preta e um copo que estavam molhados foram recolhidos por uma testemunha e estão sob análise da Polícia Civil.

Algumas pessoas que estavam no local já foram ouvidas. Como as investigações estão em andamento, maiores detalhes não foram passados pela corporação ao Portal MASSA!.

Publicações relacionadas