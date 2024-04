VÍDEO: MC Ryan é levado pela Polícia Federal em São Paulo | A TARDE

O funkeiro MC Ryan foi levado para sede da Polícia Federal em São Paulo na tarde desta quinta-feira, 11, por inconsistências da documentação de sua Ferrari, avaliada em R$ 5 milhões.

Um vídeo registrou o momento em que o artista é conduzido por agentes, mas não estaria sendo preso, nem detido. Quando Ryan percebe que está sendo filmado por um helicóptero da Record TV, ele faz um coração para o cinegrafista.

🚨 Cidade Alerta flagra Mc Ryan sendo escoltado pela Polícia Federal.

.

pic.twitter.com/SUdrIkpp6D — POINT POP (@Point__Pop) April 11, 2024

Nas redes sociais, Ryan explicou o que aconteceu: "Foi apenas uma abordagem de rotina, rapaziada. Meu carro constava uma cor e tava outra, apenas", escreveu.

O funkeiro também mostrou um vídeo do momento da abordagem, onde o agente da Polícia Federal pede que Ryan desça do veículo junto com a equipe. O policial informa que também estava filmando a abordagem. Ryan contou que apenas foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos e foi liberado: "Não sou bandido, nem ladrão".

Outra inconsistência na documentação seria que o carro de Ryan estaria identificado com a cor preta, mas o cantor está circulando com o veículo na cor vermelha. O funkeiro possuiu uma Ferarri preta comprada em fevereiro deste ano e outra vermelha, comprada em 2022.

O automóvel estaria também com inconsistência na placa e no chassi. Ele foi levado para averiguação.