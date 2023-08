Vídeo: "Meteoro" é visto cruzando o céu no Sul do Brasil

Uma grande bola de fogo foi vista cruzando o céu nos estados da região Sul do Brasil na noite de quinta-feira, 24. Moradores do Rio Grande do Sul chegaram a registrar o momento em vídeo. Eles chegaram a considerar que o fenômeno foi causado por um meteoro.

No entanto, a imagem no céu foi gerada pela reentrada de lixo espacial de um foguete lançado no Cazaquistão no último dia 22. O evento não é raro, mas é considerado mais perigoso que a própria queda de um meteoro.

A passagem da bola de fogo está entre os assuntos mais comentados das redes sociais nesta sexta-feira, 25

Reprodução / Redes sociais

.