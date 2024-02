Vídeo: Militar executa porteiro a tiros após discussão com a esposa | A TARDE

Um porteiro de 53 anos foi executado a tiros durante o expediente por um major médico aposentado. O caso aconteceu na última sexta-feira, 16, na cidade de Recife, no estado de Pernambuco.

Informações preliminares apontam que o ato criminoso teria acontecido após uma discussão do médico com a esposa. O edifício em que eles moravam fica localizado na Rua Tenente João Cícero, no bairro de Boa Viagem.

O militar morava com a mulher no primeiro andar do prédio. Segundo a Polícia Militar, a companheira foi agredida fisicamente pelo médico e procurou abrigo em um apartamento vizinho.

O marido desceu armado até o térreo do prédio procurando por ela, quando discutiu com o porteiro e disparou duas vezes, mas apenas um acertou o funcionário. A vítima foi identificada como José Washington de Santana.

Em nota, a Polícia Civil informou que o porteiro morreu no local. A polícia não explicou se ele tentou intervir na briga do casal antes de ser vítima dos tiros. Depois de atirar no porteiro, o marido voltou para casa e cometeu suicídio.

Assista:





Reprodução