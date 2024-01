Vídeo mostra homem desesperado ao flagrar execução de jovem em praia | A TARDE

A Polícia Militar apreendeu quatro suspeitos de participação no assassinato de um adolescente de 15 anos na tarde deste domingo, 14, na Ilha do Frade, em Vitória, capital do Espírito Santo. Um vídeo feito por um homem momentos após o crime mostra a movimentação no local onde o jovem foi morto.

De acordo com a polícia capixaba, o grupo de adolescentes foi encontradona Praia do Canto, em um carro. No veículo estavam quatro adolescentes de 14, 15, 16 e 17 anos. Dentro do veículo, a polícia conseguiu também encontrar duas armas de fogo: revólveres calibre 38, ainda com 10 munições intactas, que teriam sido usadas no ato infracional.

Os menores apreendidos foram encaminhados para delegacia para serem ouvidos pelo delegado de plantão. A polícia agora quer descobrir a possível motivação do crime. Familiares dos adolescentes apreendidos também estavam na delegacia na noite deste domingo, porém, não quiseram falar com a imprensa.

O pai do adolescente de 15 anos, morto a tiros neste domingo na Ilha do Frade, em Vitória, trabalha como motorista de aplicativo e contou que levou o filho para passar a tarde na praia. Segundo testemunhas, a vítima chegou a ser segurada para que os suspeitos atirassem. Ainda no local do crime e muito emocionado, disse que o filho tinha planos de voltar a estudar

