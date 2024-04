Vídeo mostra momento em que noiva morre afogada na festa do casamento | A TARDE

As câmeras de uma chácara em Pires de Baixo, em Limeira (SP), mostram o momento em que Elisangela Gazzano, de 39 anos, caiu na piscina e morreu afogada durante a festa do próprio casamento. O caso aconteceu na noite último domingo, 14. No entanto, os registros foram divulgados nesta quinta-feira, 18.

Nas imagens, é possível notar que a mulher chegou a ser socorrida, pouco tempo após a queda na piscina. No entanto, ela não resistiu e morreu em um hospital da região. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também prestou apoio para Elisangela.

Reprodução

A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso, que está registrado como morte suspeita acidental. A noiva tinha fobia de água, segundo informações dadas por familiares.