Vídeo: motoqueiro derruba criminoso várias vezes para evitar assalto

Um motoqueiro escapou de um assalto de forma inusitada na última quinta-feira, 28. A vítima derrubou o criminoso em diferentes momentos, até o mesmo desistir de levar a sua motocicleta. O caso foi registrado por uma câmera de segurança localizada na rua Antônio Loureiro, altura do número 675, no bairro Vila Santa Catarina, na região Sul de São Paulo.

Nas imagens, é possível notar o momento em que o trabalhador foi abordado por dois criminosos em uma moto. Após ser obrigado a descer do seu veículo, o homem é coagido pela dupla a se afastar. No entanto, quando um dos assaltantes se preparava para levar a moto, foi surpreendido pela própria vítima, que optou por reagir e derrubá-lo no chão. A cena se repetiu algumas vezes.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a vítima não registrou boletim de ocorrência. O caso repercutiu nas redes sociais neste domingo, 1.

Reprodução / Redes Sociais