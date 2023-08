Vídeo: motorista abandona direção e 'surfa' no teto de carro em MG

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um motorista abandonando a direção para subir no teto de um carro em movimento. O flagra aconteceu na na Avenida Sideral, em Uberlândia (MG). A ação é tida como um crime de trânsito.

As imagens que circulam nesta quarta-feira, 2, mostram o homem saindo do carro pela janela e subindo no teto do veículo, em um trecho de descida da avenida. Ele se equilibra e começa a fazer movimentos como se estivesse em uma prancha de surf. Quando o carro começa a deixar a rota, invadindo o canteiro, o condutor decide entrar outra vez no veículo.

Crime

De acordo com informações da a Polícia Militar (PM), o ato de imprudência do homem pode se enquadrar em dois artigos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A pena envolve seis meses a três anos, multa e suspensão da carteira de motorista.

Reprodução / Redes Sociais