VÍDEO: Motorista pede para passageira descer e faz sexo com mulher

Caso aconteceu em uma rua de Maracanaú, na Grande Fortaleza - Foto: Reprodução

Um casal foi flagrado fazendo sexo dentro de um ônibus, que estava estacionado em uma rua de Maracanaú, na Grande Fortaleza, na noite desta sexta-feira, 23. Uma das pessoas do casal era o motorista, que pediu para a única passageiro do veículo descer para que ela tivesse o momento.

Vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento que o condutor e a mulher estavam realizando o ato no interior do coletivo, que estava parado em uma via pública.



De acordo com uma testemunha ao G1, por volta de 19h30 o motorista parou o ônibus em uma via do município e pediu para a passageira descer, pois ele iria tirar 30 minutos de descanso.



Enquanto ela aguardava do lado de fora, o condutor e outra mulher foram até a parte traseira do ônibus e passaram a fazer sexo na última cadeira. Em seguida, o condutor continuou a viagem.

O Departamento Municipal de Trânsito e Transporte (Demutran) de Maracanaú declarou que o órgão não foi acionado para a ocorrência sobre a "realização de ato libidinoso em coletivo de transporte público".



Já a Auto Viação Metropolitana (Viametro), empresa responsável pelo coletivo, publicou uma nota informando que tomou conhecimento da filmagem e irá apurar os fatos.



"A Empresa tomou conhecimento da filmagem que vem sendo divulgada nas redes sociais a cerca de uma ocorrência no interior de um de seus veículos, assim, razão pela qual está empenhada em apurar os fatos e, em virtude disso, adotar as medidas cabíveis", diz a nota da Viametro.



Confira: