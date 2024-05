Vídeo: Mulher armada invade casa, mata garimpeiro e deixa padre ferido | A TARDE

Duas pessoas foram mortas e uma outra ficou ferida após um ataque a tiros dentro de uma residência, neste domingo, 21, em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Entre as vítimas, estaria um garimpeiro conhecido na cidade. Já o ferido teria sido um padre, que teve ferimentos nas mãos.

Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança presentes no local. Nas imagens, uma mulher armada com um revólver aparece, enquanto pessoas que estavam dentro da residência tentam se esconder.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 15h15. Testemunhas contaram que três pessoas chegaram em uma caminhonete Ford Ranger, invadiram a casa de alto padrão, foram até as vítimas e efetuaram os disparos.

Outro vídeo mostra a mulher saindo da casa, com outros dois homens. Ao que parece, mais disparos foram efetuados pela suspeita, que ainda não foi localizada.

Quando a Polícia Militar chegou no local, duas pessoas já estavam mortas e um terceiro ferido. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico.

Até o momento, ainda não há mais informações quanto a identidade dos autores do homicídio e nem a motivação para o ato criminoso. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Assista:





Reprodução