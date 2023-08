Vídeo: mulher cai de bicicleta, morre e tem pertences furtados

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que o corpo da mulher que teve um mal súbito e foi furtada após cair de bicicleta, na madrugada de quarta-feira, 9, foi reconhecido e identificado por familiares nesta sexta-feira, 11. O caso aconteceu em uma rua no Bairro Piratininga, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG).

A morte da jovem de 25 anos foi flagrada por câmeras de segurança. Nas imagens, ela vista passando de bicicleta quando, um pouco mais adiante, perde o controle do veículo e cai no chão. Já caída, a jovem é abordada por dois homens, que furtam seus pertences.

Um dos suspeitos ainda é visto com a bicicleta e o casaco que a vítima estava usando no momento em que teve o mal súbito.

De acordo com a Polícia Militar da região, as investigações do caso continuam e testemunhas estão sendo ouvidas. Ainda não há informações sobre os suspeitos que aparecem nas imagens das câmeras de segurança.

Reprodução