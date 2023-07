Vídeo: mulher sai do carro com bebida na mão após matar motociclista

Uma mulher foi flagrada deixando o carro com duas garrafas de bebida alcoólica em mãos, após ter invadido a pista contrária e batido em um motociclista na GO-403, na cidade de Senador Canedo, em Goiás. O caso aconteceu no domingo, 9. O homem atingido pelo veículo morreu no local.

O momento foi registrado em vídeo. Nas imagens, a motorista parece ainda sentindo o efeito da embriaguez, que foi constatada por meio de teste do bafômetro feito pela Polícia Militar. O resultado foi de 0,79 miligramas por litro de ar expelido.

null Reprodução

A mulher foi presa e levada para a delegacia de Senador Canedo. Ela não teve o nome divulgado pela PM.