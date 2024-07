VÍDEO: Ônibus prensa carro em poste e motorista escapa por 30 segundos

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um ônibus prensou um carro no poste, na última quarta-feira, 26, em uma avenida da zona leste de São Paulo. O motorista do veículo menor saiu do carro 30 segundos antes do acidente. Uma câmera de segurança flagrou o momento; assista abaixo.

As imagens mostram que o motorista parou o carro menor em parte da calçada, em frente a uma Unidade Básica de Saúde (UBS), saiu do veículo e entrou na UBS. Trinta segundos depois, o ônibus, que estava fora de controle após o motorista sofrer um mal súbito, prensa o carro no poste.



O veículo menor ficou completamente destruído, no entanto não houve feridos. O caso ocorreu na Avenida Gabriela Mistral, no bairro da Penha.