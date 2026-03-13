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VÍDEO: paciente em surto tenta fugir e cai de teto de hospital

Segundo o hospital, o homem que caiu era um usuário de drogas

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

13/03/2026 - 11:19 h

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Segundo o hospital, o homem que caiu era um usuário de drogas
Segundo o hospital, o homem que caiu era um usuário de drogas -

Um paciente caiu do teto do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira, 12.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente apresentou um episódio de surto enquanto estava internado na unidade. A direção da unidade de saúde disse que ele tentou fugir pelo duto de ventilação, mas acabou caindo.

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Um vídeo gravado no momento da queda mostra o homem, vestindo roupas de paciente, derrubando o forro e despencando dentro da sala de internação. O teto cede em dois pontos e, ao cair, ele quase atinge outra mulher, que estava acamada no local.

Após a queda, dois funcionários da unidade de saúde tentam conter o paciente.

Veja o momento da queda:

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Segundo o hospital, o homem que caiu era um usuário de drogas e estava internado em uma ala para pacientes com Covid. Ele pediu para ir ao banheiro. Então, ele abriu o duto de ar-condicionado e tentou sair. Seguindo pelo teto, ele acabou caindo no CTI.

O homem segue internado em estado estável.

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Tags:

Rio de Janeiro Saúde

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