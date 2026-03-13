VÍDEO: paciente em surto tenta fugir e cai de teto de hospital

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Segundo o hospital, o homem que caiu era um usuário de drogas - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um paciente caiu do teto do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira, 12.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente apresentou um episódio de surto enquanto estava internado na unidade. A direção da unidade de saúde disse que ele tentou fugir pelo duto de ventilação, mas acabou caindo.

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Um vídeo gravado no momento da queda mostra o homem, vestindo roupas de paciente, derrubando o forro e despencando dentro da sala de internação. O teto cede em dois pontos e, ao cair, ele quase atinge outra mulher, que estava acamada no local.

Após a queda, dois funcionários da unidade de saúde tentam conter o paciente.

Veja o momento da queda:

Segundo o hospital, o homem que caiu era um usuário de drogas e estava internado em uma ala para pacientes com Covid. Ele pediu para ir ao banheiro. Então, ele abriu o duto de ar-condicionado e tentou sair. Seguindo pelo teto, ele acabou caindo no CTI.

O homem segue internado em estado estável.