Vídeo: paciente toca violão em cirurgia de retirada de tumor cerebral

O paciente Maurício Stemberg, de 55 anos, tocou e cantou durante uma cirurgia para retirada de um tumor cerebral, realizada no Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba. As imagens ganharam as redes sociais neste sábado, 12, com comentários desejando a pronta recuperação do produtor musical.

A ação faz parte de uma estratégia usada na medicina que visa garantir que partes importantes do cérebro da pessoas não estão sendo afetadas. No entanto, é mais 'comum' manter o paciente consciente e falando. Mas Maurício inovou, pegou o seu instrumento de trabalho e soltou a voz com clássicos da Música Popular Brasileira.

Ele descobriu que tinha um tumor no cérebro no início de junho. Semanas depois, foi submetido à cirurgia. O tumor, que estava localizado em uma área diretamente relacionada aos mecanismos da linguagem, foi removido no último dia 26 julho.

Agora, Maurício Stemberg, que vem de uma família que vive da música por tradição, foca em novos planos, a exemplo do lançamento de um disco, sem a preocupação causada pelo tumor.

Reprodução / Redes Sociais