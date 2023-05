Vídeo: Policial militar dá soco em idosa e agride homem rendido em SP

Um policial militar agrediu uma idosa de 70 anos durante abordagem para conter uma briga de família. O caso que chegou a ser registrado em vídeo aconteceu na cidade de Igaratá, no interior de São Paulo, nesta terça-feira, 30. O caso repercutiu nas redes sociais nesta quarta-feira, 31, diante de pedidos de internautas por justiça.

O filho da idosa, que já estava rendido, também foi vítima da violência policial. O material no qual o agente de segurança aparece foi gravado por um vizinho, como forma de mostrar a cena de indignação social.

Nas imagens, a idosa se aproxima do filho, que está algemado e deitado no chão, e rebate a forma truculenta da ação do PM. Ela chegou a bater no policial, antes de ser agredida de forma desproporcional.

null Reprodução / Redes Sociais

Em nota, a Polícia Militar informou que o policial que agrediu a idosa foi afastado das atividades operacionais, e que foi instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias do ocorrido.