VÍDEO: Professor é executado a tiros enquanto dava aula para idosos

Diego trabalhava na prefeitura há quase dois anos, lecionava para cerca de 40 idosos e 60 crianças - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um professor de educação física, identificado como Diego Callegario dos Santos, de 33 anos, foi executado a tiros na manhã desta terça-feira, 20, no município de Esperança Nova, na região noroeste do estado do Paraná.

No momento do crime, Diego estava conduzindo uma aula de Educação Física para idosos. Cerca de 15 alunos teriam presenciado o assassinato, que foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram um homem se aproximando por trás do professor e efetuando mais de 10 disparos. Mesmo após a vítima cair ao chão, o atirador continuou atirando antes de fugir do local.

Em nota, a Prefeitura de Esperança Nova lamentou a morte de Diego, que além de professor, era assessor de Esportes do município.

Diego trabalhava na prefeitura há quase dois anos, lecionava para cerca de 40 idosos e 60 crianças e também foi jogador de futsal e treinador de futebol infantil em Altônia, também no noroeste do estado.

Assista: