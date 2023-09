Vídeo que mostra reflexo natural do bebê viraliza; conheça o exame

O vídeo que mostra o reflexo de um bebê ganhou milhões de visualizações nas redes sociais neste sábado, 2. Nas imagens, uma profissional de saúde segura o menino com uma mão e passa o dedo nas costas dele, de baixo para cima. De forma espontânea, ele mexe a cintura e as pernas de um lado para o outro.

A prática visa a verificação do chamado reflexo de Galant, reação primitiva que acontece em bebês de até seis meses de idade. Os reflexos são sinais importantes do comportamento e desenvolvimento do sistema nervoso central dos bebês.

As respostas automáticas não ocorrem de forma pensada. O sistema nervoso central responde ao estímulo imediatamente antes que o bebê possa pensar de maneira consciente sobre isso.

A falta do reflexo de Galant pode causar alguns inconvenientes, como problemas de coordenação, falta de habilidade na parte inferior do corpo, hipersensibilidade nas costas, problemas de concentração e atenção - o que prejudica também a memória curta.

A ausência do reflexo de Galant também está relacionada com o fato de crianças com mais de 5 anos ainda fazerem xixi na cama, apontam especialistas da área médica.



