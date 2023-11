Vídeo: ressaca do mar arrasta banhistas em praia | A TARDE

A água do mar arrastou barracas e objetos que estavam na Praia do Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro, no início da tarde deste domingo, 5. Os banhistas que aproveitavam o dia ensolarado foram surpreendidos por uma forte onda que invadiu o local.

Não há informações de pessoas feridas ou arrastadas para o mar. O aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil entrou em vigor às 6h. Segundo o comunicado, ondas de até 3,5 metros podem atingir o litoral da cidade até a noite de segunda-feira, 6.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil recomendam evitar o banho de mar, a prática de esportes e a presença em mirantes ou à beira-mar. A navegação e a pesca também não são recomendados.

A ressaca marítima ou ressaca do mar é um fenômeno natural onde há elevação anormal do nível do mar na costa, com a presença de ondas acima da média, podendo provocar inundação costeira, erosão e a destruição de estruturas em alguns casos.