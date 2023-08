Vídeo revela estrago de batida entre McLaren de R$ 2 milhões e Sandero

Uma McLaren Artura avaliada em R$ 2 milhões viralizou nas redes sociais após se envolver em um acidente com um carro popular no bairro da Ponta Vede, em Maceió, na noite de sexta-feira,11. O carro de luxo bateu na traseira de um Sandero e ficou parcialmente destruído.

Nas imagens, é possível notar pedaços da McLaren, de cor roxa, espalhados pelo chão. Os estragos foram registrados por moradores da localidade.

A testemunhas disseram que o motorista da McLaren perdeu o controle da direção e causou a batida no Sandero. O carro popular era de um condutor que fazia transporte de passageiros por aplicativo. O motorista do Sandero, de 46 anos, ficou ferido.

A batida foi tão forte que o carro de luxo perdeu uma das rodas. O acidente aconteceu na avenida Álvaro Otacílio, na orla da Ponta Verde. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o socorro do homem ferido, que estava com um corte na cabeça e se queixava de dores no pescoço. O condutor da McLaren passa bem.

Reprodução / Redes sociais