Vídeo: Suspeita de traição faz homem se pendurar em ônibus

Os passageiros de um ônibus flagraram o momento em que um homem se pendura do lado de fora do veículo. Ele segue agarrado por quase um quilômetro de viagem pela BR-316, no bairro da Guanabara, em Ananindeua. O caso tem repercutido nas redes sociais nesta quinta-feira, 17.

Os presentes afirmam a atitude do rapaz está relacionada com possível traição por parte da companheira, que estava dentro do coletivo de transporte público. Nas imagens, os passageiros ainda chegam a gritar para o motorista parar o ônibus, diante da atite irresponsável do homem que tentava observar o suposto 'deslize' da mulher.

O motorista seguiu viagem até a próxima parada de ônibus, perto do viaduto da BR. No local, a mulher e o homem foram levados por uma guardição da Polícia Militar para prestar esclarecimentos. O caso inusitado aconteceu na última segunda-feira, 14.





Reprodução | Redes Sociais