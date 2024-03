VÍDEO: Tornado atinge mais de 15 casas e provoca prejuízos em Alagoas | A TARDE

Um tornado atingiu a zona rural de Alagoas e deixou prejuízos em 17 imóveis na tarde de quinta-feira, 22. As famílias afetadas da região de Estrela de Alagoas precisaram buscar abrigo em casas de parentes.

"Felizmente ninguém ficou ferido, e as pessoas que tiveram o telhado das casas destruído foram abrigadas por familiares. A prefeitura já está trabalhando na reconstrução dessas casas", disse Edilson Antônio, secretário municipal de Proteção, Defesa Civil e Meio Ambiente de Estrela de Alagoas.

Veja vídeo do tornado:

Reprodução | Redes Sociais

Segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh-AL), o tornado foi de pequena proporção. Na escala Fujita, que mede a intensidade, os registros foram de nível f0, em casos desse tipo os ventos atingem cerca de 117 km/h.

Edilson Antônio disse ainda que não há como prever se outro tornado pode atingir a região. "Foi algo muito inesperado", afirmou.

Em nota, Vinicius Pinho, superintendente de Prevenção em Desastres Naturais no Estado, explicou as características e razões do fenômeno.

"No caso do município alagoano, o cisalhamento do vento, que é a mudança na direção do vento e um aumento da velocidade com a altura, cria uma tendência de rotação horizontal na baixa atmosfera, essa mudança favorece o aumento da velocidade do vento" afirmou Pinho.