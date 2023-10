Vídeo: tornado deixa rastro de destruição no Paraná | A TARDE

Um tornado passou por São José da Boa Vista, no norte pioneiro do Paraná, no sábado, 28. O fenômeno assustou os moradores locais e causou danos no município, em especial na área rural.

De acordo com a Defesa Civil local, árvores caíram e casas ficaram destelhadas. Moradores da região ainda registraram o tombamento de um caminhão por causa dos fortes ventos. O caso aconteceu na Cooperativa Agropecuária Familiar do Leste Pioneiro (Coaflep), situada em São José da Boa Vista.

Não há registros de feridos, segundo informações dos órgãos oficiais. Ainda não existe um dado oficial sobre o total de casas danificadas e o prejuízo financeiro causado pelo fenômeno.

Reprodução / Redes Sociais