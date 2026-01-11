Menu
BRASIL
TENSÃO

Vídeo: turista é mordida por tubarão durante mergulho em Noronha

Advogada afirmou que ficou paralisada ao perceber o ataque

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

11/01/2026 - 10:48 h
Imagem ilustrativa da imagem Vídeo: turista é mordida por tubarão durante mergulho em Noronha
-

Uma turista de 36 anos foi mordida por um tubarão durante um mergulho em Fernando de Noronha. O incidente ocorreu em frente à Associação de Pescadores, no Porto de Santo Antônio, uma das áreas mais movimentadas da ilha.

A vítima, a advogada e surfista Tayane Dalazen, moradora de São Paulo, relatou o caso nas redes sociais. Segundo ela, a mordida aconteceu de forma repentina e ela só soube ficar palisada. “Grudou na minha perna”,

Segundo ela, o guia de turismo Erivaldo Alves da Silva, conhecido como Nego Noronha, interveio e conseguiu afastar o animal. “Ele socou o tubarão até soltar. Ele me salvou”, disse a turista.

A limpeza inicial do ferimento foi feita ainda no local por uma amiga de Tayane, a dermatologista Caroline Pereira. Em seguida, a vítima foi levada ao Hospital São Lucas, onde recebeu atendimento médico e teve alta no mesmo dia.

Estável

Segundo o hospital, a paciente deu entrada consciente, orientada e em estado estável, com ferimento superficial e sem risco à vida. Foram realizados curativo, prescrição de medicamentos e orientações para cuidados locais.

Apesar do susto, Tayane afirmou que não pretende deixar de praticar esportes no mar e que deseja retornar a Fernando de Noronha.

Investigação e possível interdição da área

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do ataque. De acordo com o órgão, o hospital acionou imediatamente a vigilância ambiental, o Corpo de Bombeiros e o Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões.

O representante do ICMBio na ilha, Mário Douglas, alertou para o aumento recente de ocorrências envolvendo tubarões. Segundo ele, foram duas mordidas nas últimas duas semanas e quatro casos em três meses.

O ICMBio informou ainda que avalia responsabilidades e quais medidas preventivas poderão ser adotadas, incluindo a possível proibição de mergulhos na região.

