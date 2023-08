Vídeo: Vizinho é flagrado se masturbando na porta de mulher no DF

Um vizinho foi denunciado por uma mulher, após ele ser flagrado se masturbando em frente a porta do apartamento dela, em Vicente Pires, no Distrito Federal. A ação foi registrada através das câmeras de segurança do local (veja o vídeo abaixo).

A Polícia Civil do Distrito Federal (PC-DF) investiga o caso, que ocorreu no dia 1º de agosto. A mulher procurou a polícia dois dias depois para fazer a denúncia o em boletim de ocorrência. Contudo, o suspeito responde em liberdade e retornou à sua moradia.

A mulher é casada e tem um filho de 5 anos. Quando chegou no edifício junto a criança, ela foi abordada pelo vizinho. Para evitar desconfortos, respondeu com educação e seguiu para o apartamento.

No entanto, o vizinho foi atrás dela. Parou diante da porta fechada e começou a se masturbar. Ele teria pedido para entrar no imóvel, enquanto cometia o ato. Segundo a mulher, o homem ficava repetindo que queria “conversar”.

Sem saber do ato obsceno, a vítima ficou com receio de que ele quisesse invadir o apartamento e começou gritar: “Vai embora! Vai embora!”.

Após o vizinho sair do local, a vítima pediu as imagens do sistema de segurança do prédio, onde confirma que o vizinho deixou o órgão genital explícito. Segundo a vizinhança, o homem acumula uma série de problemas na região e informações preliminares apontam que ele teria problemas psiquiátricos.

Vídeo:

Reprodução | Redes Sociais