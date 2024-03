Violência faz mais de 1% do PIB ser gasto com segurança de empresas | A TARDE

A violência no Brasil faz com que boa parte dos investimentos das empresas sejam destinados à segurança, segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).



Por ano, as empresas brasileiras gastam aproximadamente R$ 171 bilhões com segurança, o que equivale a cerca de 1,7% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Os riscos de sofrer algum tipo de violência também impactam diretamente no mercado imobiliário. O valor de um imóvel pode ser 30% menor caso o local seja perigoso.

A destinação de investimentos para a segurança, ao invés de outras áreas, faz com que áreas do Brasil corram risco de desindustrialização, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.