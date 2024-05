Vítimas das chuvas: União quer doações centralizadas nos estados | A TARDE

O ministro Rui Costa coordenou neste sábado, 4, a terceira reunião da Sala de Situação para monitoramento e definição de novas ações de atendimento ao Rio Grande do Sul. No encontro, ficou estabelecido que haverá solicitação para que os governos de estado possam centralizar as doações das suas respectivas populações.

A reunião, realizada virtualmente, definiu que essa articulação será feita por meio da Secretaria de Relações Institucionais com apoio da Secretaria de Comunicação e da Casa Civil A proposta a ser apresentada aos governadores é de que as doações sejam centralizadas junto às unidades do Corpo de Bombeiros dos estados. Uma nova reunião deve ocorrer neste domingo,5.

A decisão foi adotada após relato do Comandante Militar do Sul, General Hertz Pires do Nascimento, responsável pela coordenação das ações de resgate em Porto Alegre. Após a centralização e triagem das doações nos estados, o material deve ser encaminhado para as Bases Áreas do Galeão, no Rio de Janeiro, e de Guarulhos, em São Paulo.

Segundo o general, os depósitos em Porto Alegre estão cheios de muitas doações e com vários tipos de suprimentos. “É importante que a população saiba que precisamos priorizar alguns tipos de itens neste momento. Agora, o que é mais necessário são colchões, roupas de cama e banho”, destacou o general.

No momento, o Governo Federal atua, por meio das Forças Armadas e de outros órgãos em operações aéreas, terrestres e fluviais, com 29 helicópteros, quatro aeronaves, 866 viaturas e 182 embarcações. O efetivo de quase mil militares das Forças Armadas já realizou 9.749 resgates na região. São 7.007 ações terrestres, 2.340 fluviais e 402 aéreas.

No âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social, 92 mil cestas básicas foram disponibilizadas para o estado. Sendo que 52 mil já estão em processo de entrega à população e as outras 40 mil estão em trânsito.

Lula

Logo no início da reunião, o ministro da Secom, Paulo Pimenta, informou a decisão do presidente Lula de ir até o Rio Grande do Sul na manhã deste domingo, 5. Na ocasião, ele estará acompanhado de nove ministros de estado, entre eles, Rui Costa, Renan Filho, Alexandre Padilha, Wellington Dias, Nísia Trindade e Silvio Costa Filho.

Ainda de acordo com o comando local em Porto Alegre, o nível das águas no Vale do Taquari reduziu bastante, cerca de 5 metros, o que permitiu o avanço das equipes. Com isso, será possível acelerar o processo de montagem do Hospital de Campanha no município de Estrela. Um outro módulo desse tipo de hospital está sendo transportado para o Rio Grande do Sul e a previsão inicial é de que seja montado na região metropolitana de Porto Alegre.



Infraestrutura

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, informou que dos 12 aeroportos do estado do Rio Grande do Sul, 11 estão em operação. Ele ainda revelou que está em contato com a operadora do aeroporto de Porto Alegre e a expectativa é de que volte a operar na segunda-feira, 6.

Já o ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou que as duas embarcações-reboque que colidiram com a Ponte do Guaíba devem ser removidas nas próximas horas. O ministério trabalha junto com a Marinha nesta ação.

O ministro Renan também destacou que cerca de 600 profissionais atuam no trabalho de recuperação das rodovias que foram danificadas.

Já a Polícia Rodoviária Federal informou que 61 pontos de rodovias federais apresentam interdição, sendo 56 interdições totais e outras 5 interdições parciais. Além disso, 27 interdições já foram finalizadas. A PRF conta com 210 profissionais em atuação no estado.

O Ministério da Justiça, por meio da Força Nacional, está enviando 100 homens para atuarem no auxílio à população gaúcha, sendo 60 bombeiros e 40 policiais. Juntamente com o reforço de pessoal, chegarão 25 caminhonetes, 2 ônibus, 1 caminhão e 3 botes de resgate.



Reunião com prefeitos

Os ministros da Secom e da Integração e Desenvolvimento Regional, Paulo Pimenta e Waldez Góes, respectivamente, já trabalham no Escritório de Monitoramento, em Porto Alegre, e às 19h deste domingo realizarão reunião virtual com prefeitos. Neste primeiro momento, eles irão passar informações e balizar quais as principais demandas de cada gestor.

