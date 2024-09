Viúva envolvida na morte de empresário teria romance com irmã dele

Rafaela (à esquerda) era esposa de Igor, que é irmão de Marcelly (à direita) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O caso do comerciante Igor Peretto, esfaqueado até a morte em Praia Grande, no litoral de São Paulo, ganhou novos desdobramentos. Isso porque, Marcelly Peretto, irmã do empresário, teve um envolvimento amoroso com a sua mulher, Rafaela Costa da Silva, no local do crime.

Marcelly e Rafaela tiveram um romance horas antes do assassinato, no mesmo apartamento em que homem foi encontrado morto, no sábado, 31, de acordo com o g1, após contato com o advogado Leandro Weissmann, que representa Marcelly.

“De acordo com a Marcelly, elas estavam muito bêbadas e Rafaela já tinha investido algumas vezes para cima dela. Nesse dia, que ela estava muito bêbada, a Rafaela a agarrou [...]. Deu um beijo e passou a mão no corpo dela”, explicou o defensor.

Até o momento, a Polícia Civil ainda não revelou quem matou Igor. O que se sabe sobre o caso até agora é que no dia do crime estiveram o comerciante, Rafaela Costa (esposa de Igor), Marcelly (irmã de Igor) e Mario Vitorino (marido de Marcelly).

A Justiça decretou a prisão do cunhado da mulher do empresário e da irmã de Igor. As duas se apresentaram na delegacia na última sexta-feira, 6, e foram presas.

Igor Peretto era irmão do vereador Tiago Peretto (União Brasil), de São Vicente. Marcelly é filha de uma mulher, o vereador de outra e Igor de uma terceira.