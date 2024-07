Viver entre sepulturas: Mulher chama cemitério de lar há 21 anos

- Foto: © Rovena Rosa | Agência Brasil

Uma mulher identificada como Maria Trindade da Silva, de 64 anos, mora em uma residência que foi construída em local inusitado: o Cemitério Parque da Saudade, em Iguatu, cidade que fica no interior do Ceará.

Maria mora no local há 21 anos. A decisão pela mudança aconteceu após a morte do seu marido, o Francisco de Assis Sobral. O companheiro da mulher faleceu há três mesesaos 61 anos, após complicações causadas pela diabetes.

O marido era coveiro do cemitério. "Eu pensava que não ia dormir de noite. Imaginava que as almas vinham puxar meus pés. Mas nunca aconteceu e nunca vi nada que me assombrasse. Ando qualquer hora da noite aqui e olha que é escuro que só. Mas não tenho medo de quem morreu, tenho medo de quem está vivo", disse Maria, em entrevista ao g1.

Maria Trindade da Silva, de 64 anos | Foto: Arquivo pessoal

A casa da mulher tem uma estrutura simples, que ainda serve de abrigo para animais abandonados que são deixados no cemitério. Para sobreviver, Maria vive de doações.