Vivo é alvo de reclamações por cobranças indevidas e mau serviço | A TARDE

A Telefônica Vivo vem sendo alvo de milhares de reclamações nos canais oficiais da empresa, redes sociais e sites de proteção ao consumidor, como o “Reclame Aqui”. Entre os problemas, cobranças indevidas, má prestação de serviços, entre outros.



Em fevereiro deste ano, a empresa divulgou ter registrado lucro líquido de R$ 5 bilhões, um crescimento de mais de 23% em relação ao ano anterior. No entanto, nas redes sociais da própria empresa, o que se vê nas redes sociais da própria empresa são reclamações de clientes.



No perfil do Instagram, uma enxurrada de críticas nas postagens da empresa. “Quem tiver a paciência parecida com a minha não tenha nada dessa operadora. Tava com débito nela, paguei e eles não tiraram meu nome do SPC 😡, Pior atendimento das operadoras”, diz um cliente.

Outro cliente reclamou de falta de sinal. “DOZE HORAS SEM SINAL Já. CONTINUO SEM NENHUMA RESPOSTA. AUMENTAR A CONTA A CADA SEIS MESES SABEM, NÉ?. AGORA, PRESTAR UM SERVIÇO MINIMAMENTE RAZOÁVEL, Aí SERIA PEDIR DEMAIS. CONCORRÊNCIA, AÍ VOU EU”.



Outra cliente, inclusive, disse que sentia falta de uma antiga concorrente. “Pior operadora! Saudades da Oi!”, escreveu em postagem do perfil da Vivo no Instagram.

No site Reclame Aqui, principal site brasileiro para reclamação de consumidores, a Vivo possui nos últimos seis meses mais reclamações do que suas duas maiores concorrentes: 57.802, contra 57.603 da Claro e 50.605 da Vivo. Além disso, no site consta que a empresa respondeu a 0% das reclamações.



Por lá, mais registros de má prestação de serviços.

“A minha casa está há 20 dias sem serviço de internet. Tenho mais de 10 protocolos de atendimento, 3 protocolos da ouvidoria da Vivo e 1 protocolo da Anatel. Marcam a visita técnica e horas depois do combinado mandam mensagem dizendo que o serviço foi concluído. Já perdi 2 dias de serviço esperando os técnicos, e agora vi no app da Vivo o valor da minha conta integral para o próximo dia 21/04. Esta situação está insustentável. Até quando essa empresa pretende me enganar?”, questiona o cliente.