“Vivos e juntos”, diz Maísa Silva após incêndio em apartamento

Um incêndio atingiu o apartamento em que estava hospedada a atriz e apresentadora Maisa Silva, no sábado, 29. Sete pessoas estavam no imóvel quando o fogo se alastrou rapidamente, no entanto, Maísa e outras cinco conseguiram fugir do local.

Um dos filhos dos proprietários, um jovem com deficiência, foi retirado no colo da babá. Outros dois jovens não conseguiram sair, devido à fumaça que se acumulou nos corredores, e permaneceram presos dentro dos quartos até serem resgatados pelos bombeiros e levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um hospital.

No domingo, Maísa, que é amiga dos filhos dos donos do apartamento, usou suas redes sociais para tranquilizar os fãs. “Vivos e juntos”, escreveu a atriz, ao postar uma foto ao lado dos amigos que estavam com ela durante o acidente.

Um curto-circuito no ar-condicionado foi a causa do incêndio.