Vizinhos denunciam bar da pu***: "onde coisas acontecem"; veja vídeo | A TARDE

Um estabelecimento conhecido como o 'bar da pu***', no bairro QNN 23, na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal, tem causado transtorno para a comunidade. Vizinhos denunciaram a bagunça generalizada que ocorre no local e prejudica a rotina dos moradores.



De acordo com os populares, o espaço tem histórico de música alta até a madrugada, brigas, confusões, lixo espalhado pela calçada e até cenas dignas de um bordel, com mulheres rebolando de calcinha. As informações são do Metrópoles.

“Isso não pode mais continuar. Estou dentro do meu prédio, não tem condições disso, não. Fora quando fazem xixi na porta, quando entra morador e tem casal quase tendo relação sexual. Já vi várias vezes [gente] bolando maconha, cheirando carreira de pó”, detalha uma denunciante. Imagens registradas pelos moradores confirmam os relatos.

Nos últimos dias, famílias que chegassem em casa durante a noite poderiam ver um grupo de mulheres dançando de calcinha na porta do bar da putaria. Elas se esfregam, uma dá tapas na bunda da colega e faz gestos de masturbação. “Virou ponto de droga e prostituição”, alega outra moradora, que preferiu não se identificar.

Os vizinhos estão se mobilizando para tentar fechar o bar por diversos meios. Eles já procuraram a Administração de Ceilândia, chamaram a polícia por diversas vezes nas noites mais caóticas da região e agora juntam vídeos, áudios e outras provas dos transtornos.

Assista:





