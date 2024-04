Vocalista do Molejo está com insuficiência renal e segue na UTI | A TARDE

Ainda na UTI e sem previsão de voltar pra casa o cantor Anderson Leonardo, teve o boletim médico divulgado nesta segunda-feira. De acordo com o documento o integrante do grupo Molejo, está com insuficiência renal. Anderson está no hospital há 15 dias, após apresentar um agravamento de seu quadro de saúde.

Lutando contra um câncer desde o fim de 2022, o pagodeiro foi internado mais uma vez no dia 24 de março, cinco dias após ter recebido alta de sua passagem anterior pela unidade de saúde.

Uma nota do hospital sobre o estado de saúde do cantor, foi postada redes sociais dele e do grupo. Nos posts, fãs mandaram mensagens de apoio ao artista.

“O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira encontra-se internado em unidade de terapia intensiva em decorrência de quadro de insuficiência renal. O paciente está acordado, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos”, afirmou Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, diretor médico da instituição.

“Fé! Estamos daqui rezando. Já deu tudo certo”, disse um. “Estamos juntos em orações. Fé é o que nos move... Estamos te esperando. Um bj, te amo ”, declarou outro. “Que Deus te coloque em condição superativa para continuar nos dando a alegria de sua música ”, desejou uma terceira. “Levanta daí Estamos te esperando ”, convocou mais um.

No fim do mês passado, o grupo Molejo fez uma homenagem para Anderson Leonardo. Na ocasião, o vocalista estava em estado grave, desde o domingo anterior,24. Lutando contra um câncer inguinal, na região da virilha. “Está legal à beça”, disse Claumirzinho, colega de banda do famoso.



“Esse é um momento especial. Vamos mandar energia positiva para o Anderson. Ele está aqui perto, [em um hospital] na Barra [da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro]. Tá la descansando”, afirmou o músico.

O artista ainda deu detalhes do estado de saúde de Anderson, durante a apresentação no Bar do Zeca Pagodinho: “Ele já está legal, acordado, comendo e bebendo. Está legal à beça. O milagre já está acontecendo”.

Cinco dias após receber alta de sua penúltima internação, que durou 21 dias, o cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, precisou ser levado para o hospital novamente no último dia 24.