Voo para repatriar brasileiros do Líbano é adiado por falta de segurança

O primeiro voo para repatriar brasileiros no Líbano foi adiado por razões de segurança, conforme anunciado hoje pelo Ministério das Relações Exteriores. O governo espera que a repatriação comece amanhã.

O voo, que partiria hoje de Beirute com 220 brasileiros a bordo, faria uma parada em Lisboa antes de seguir para o Brasil. Em nota, o governo brasileiro mencionou a "necessidade de medidas adicionais de segurança para os transportes terrestres em direção ao aeroporto da capital libanesa".

Cerca de 3.000 brasileiros residindo no Líbano solicitaram assistência para deixar o país devido à crescente violência na região. O voo de repatriação contará com médicos, enfermeiros, psicólogos e uma equipe operacional.

Explosões foram registradas nas proximidades do Aeroporto de Beirute durante a madrugada de hoje, horário local. Israel realizou bombardeios em uma área onde se acredita que esteja Hashem Safieddine, o novo líder do Hezbollah após a morte de Hassan Nasrallah.