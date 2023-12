WhatsApp oferece senha diferente para bloquear conversas | A TARDE

Usuários do WhatsApp poderão bloquear conversas individuais com uma senha diferente da utilizada no celular. A medida foi anunciada pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg. A novidade representa mais uma camada de proteção do aplicativo.

A ferramenta permite que as conversas bloqueadas com a senha específica possam ser escondidas na lista de mensagens, garantindo que elas só sejam visualizadas após a digitação da senha na barra de pesquisa.

"Acreditamos que todos têm direito à privacidade, quer estejam compartilhando seu telefone com outra pessoa ou se encontrem em uma situação vulnerável e precisem de proteções adicionais", analisa a empresa sobre o lançamento.

O lançamento do bloqueio de conversas será realizado em etapas. Para alguns usuários ele já está disponível. A empresa acredita que todos terão acesso nos próximos meses.

Passos para bloquear uma conversa:

1. Tocar e segurar em uma conversa no celular ou arrastá-la para o lado esquerdo;

2. Selecionar a opção "Mais";

3. Escolher a opção "Bloquear conversa"

4. Selecionar uma senha diferente da utilizada no celular.