WhatsApp Web apresenta instabilidade na tarde desta terça | A TARDE

O WhatsApp Web apresentou instabilidade na tarde desta terça-feira, 16. A maioria dos problemas reportados no site Downdetector foram das 11h às 14h.

São 48% de reclamações voltadas ao funcionamento do website, 40% em relação ao aplicativo móvel e 12% em relação ao envio de mensagens. O WhatsApp Web é usado através do login do aplicativo no celular e computador simultaneamente.

Alguns usuários do app reclamaram do funcionamento do WhatsApp Web no X, antigo Twitter, fazendo memes com o assunto.

to assim a 10m esperando o whatsapp web conectar pic.twitter.com/ouhvoapa5t — Eri (@psicodericoo) April 16, 2024